اعتبر زعيم حزب إيطاليا فيفا، ماتيو رينزي أن أوروبا تقف عند مفترق طرق، مضيفاً: إما أن ننطلق أو ننتهي.

وأضاف رينزي أن العالم أكبر من أن تتمكن بلدان أوروبية منفردة من أن تلعب دور البطولة فيه.

وتابع رينزي أن زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني يقول إن أوروبا أقل، ونحن نقول الولايات المتحدة الأوروبية.

وأشار إلى أن التصويت في الانتخابات الأوروبية يومي السبت والأحد يدور حول هذا الأمر، وليس حول الخلافات الإيطالية الداخلية.