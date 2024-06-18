فاز ريكاردو لونا بجائزة إسكيا للتواصل المستدام، حيث يعمل محرر في صحيفة ريبوبليكا ومدير جرين آند بلو – وهي صحيفة مخصصة لقضايا الاستدامة والبيئة – خبير في الشؤون الخضراء والرقمية، من خلال أنشطة متعمقة، ساهمت في رفع مستوى الوعي بين الرأي العام وصانع السياسات حول الفرص والتحديات التي تنتظر البلاد في طريق التحول البيئي.

وتميز خلال مسيرته المهنية برؤيته المتطورة للقضايا المتعلقة بالابتكار ورقمنة المعلومات وقدرته على تثمين الخبرات الموهوبة أيضًا لدعم التنمية المستدامة.

ومن بين الفائزين الآخرين ألدو كازولو، نائب مدير صحيفة كورييري ديلا سيرا للصحيفة المطبوعة، ومونيكا جياندوتي للتلفزيون، وإيلينا بيرو للقصة الرياضية عن التنس، بينما ذهبت الجائزة الدولية إلى إيمي كازمين من صحيفة فايننشال تايمز.