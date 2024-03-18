قالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة الائتمان الإيطالية ساتشي، إنه على مر السنين، دعمت الوكالة باستمرار الشركات الإيطالية المشاركة في الصادرات والاستثمارات في مصر، حيث تتواجد منذ عام 2019.

وأضافت ريتشي، خلال حفل قص الشريط للمكاتب الجديدة في القاهرة: في السنوات الخمس الماضية، قمنا بتسهيل مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية لتنمية البلاد والاستثمارات والصادرات بحوالي 10 مليار يورو، مما مكننا من استثمارات بقيمة 20 مليار يورو إضافية لدعم سلسلة التوريد المصنوعة في إيطاليا، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير بالقيمة التي تتمتع بها الشركات الإيطالية بالنسبة للسوق المصري، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت: مكتبنا في القاهرة يجعل إيطاليا الدولة الوحيدة في أوروبا التي يمكنها الاعتماد على وجود وكالة ائتمان الصادرات في هذا البلد والتي تمثل بالنسبة لنا جسر الوصول إلى أفريقيا.

وأعربت ريتشي عن الاستعداد للاستمرار في هذا الاتجاه من خلال خطة ماتي، جنبًا إلى جنب مع لاعبين في النظام مثل بنك كاسا ديبوست اي بريستيتي وشركة سيمست ووكالة التجارة الإيطالية آيس.