بعد إقصاء لاتسيو ونابولي وإنتر، يضع نيون ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي وحامل اللقب مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (الذهاب 9-10 أبريل في برنابيو، مباراة الإياب 16/17).

وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يلتقي فيه الفريقان. ومع وجود ثلاثة فرق لا تزال في المنافسة، صعد فريق ميلان – روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي. لكنها انتهت أيضًا بشكل سيء بالنسبة لأتالانتا، الذي تعادل في نيون مع منافسه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت لاعب يوفنتوس ونابولي السابق فرناندو يورينتي في ضرر أكبر مما كان متوقعًا، حيث وضع نادي إيه سي ميلان في مواجهة نادي روما، مع مباراة الذهاب في سان سيرو في 11 أبريل والعودة إلى ملعب الأولمبيكو بعد سبعة أيام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وستقام مباراة رائعة أيضًا بين باريس سان جيرمان بقيادة مبابي ولويس إنريكي السابق ضد برشلونة، بينما سيواجه أرسنال، الذي يقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، بايرن ميونيخ بقيادة كين.

وسيكون التحدي مفتوحا، وكان ميلان قد تغلب على روما هذا العام مرتين من أصل اثنتين في البطولة.

وتشير الإحصائيات إلى أن ميلان، فاز مرتين فقط، ضد إنتر العام الماضي وضد بارما في كأس السوبر 93، لكن من ناحية أخرى، تمكنوا من إقصاء انترميلان مرتين، نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بالإضافة إلى الفوز بنهائي مانشستر 2003

أما روما، الذي فاز على ميلان مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة (2-1 في أكتوبر 2019)، تم إقصاؤه على يد نادي فيورنتينا في الدوري الأوروبي 2014-15 وخسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي آنذاك مع إنتر في عام 91.