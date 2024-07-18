قال الخبير السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي إن اقتراح أورسولا فون دير لاين بتعيين مفوض لمنطقة البحر المتوسط، مهم للغاية.

وأضاف روفينيتي في بيان أن المقترح مهم لأنه يحدد مصلحة عملية بشأن البحر الأبيض المتوسط.

وتابع روفينيتي أنه بدون توازن في البحر الأبيض المتوسط، من الصعب إيجاد توازن في القارة الأوروبية.

وأشار الخبير إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع شمال أفريقيا أو مع المشرق، هي الحدود الحقيقية لمساحتنا الجيوستراتيجية، ولهذا السبب يجب حمايتها وإدارتها.

ومضى قائلا: أيضاً لأنها مناطق يتواجد فيها منافسو أوروبا النظاميون بقوة. وهم يفعلون ذلك بهدف سرقة شرائح من النفوذ، ومن خلال القيام بذلك فإنهم لا يتخلون عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يمكن أن تؤثر على أوروبا.

وتحدث روفينيتي عن أزمات منطقة البحر الأبيض المتوسط، من الهجرة إلى عدم المساواة بين الشمال والجنوب، ومن الطاقة والصحة والأمن الغذائي إلى تلك المرتبطة بوجود الجماعات الإرهابية.

وأوضح روفينيتي أن دور المفوض لن يقتصر على معالجة هذه التهديدات والمشاكل فحسب، بل أيضا العمل والتعاون لخلق الفرص.