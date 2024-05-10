قالت وزيرة الأسرة الإيطالية يوجينيا روتشيلا إنها مع حق المعارضة دائمًا، مضيفاً: أعتقد أن ضمان حرية التعبير هو حق غير قابل للتفاوض.

وأضافت روتشيلا بعد الاحتجاج الذي تعرضت له في مجلس الولادة العام: بصفتي ناشطة نسوية، دافعت دائمًا عن القانون 194.. نحن النسويات في السبعينيات تحدثنا عن الأمومة كخيار حر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت روتشيلا إلى الحاجة إلى بعض التحليل المتعمق والتضامن بين النساء، مضيفاً: ويجب ألا ننسى أن حرية المرأة تبدأ من الاعتراف بالتضامن الذي يتجاوز التنوع الحزبي والرأي والعرق.