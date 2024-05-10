روتشيلا: حرية التعبير حق غير قابل للتفاوض

ROMA - 05/04/2023 Camera dei Deputati Questiion Time con Eugenia Roccella (ROMA - 2023-04-05, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قالت وزيرة الأسرة الإيطالية يوجينيا روتشيلا إنها مع حق المعارضة دائمًا، مضيفاً: أعتقد أن ضمان حرية التعبير هو حق غير قابل للتفاوض.

وأضافت روتشيلا بعد الاحتجاج الذي تعرضت له في مجلس الولادة العام: بصفتي ناشطة نسوية، دافعت دائمًا عن القانون 194.. نحن النسويات في السبعينيات تحدثنا عن الأمومة كخيار حر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت روتشيلا إلى الحاجة إلى بعض التحليل المتعمق والتضامن بين النساء، مضيفاً: ويجب ألا ننسى أن حرية المرأة تبدأ من الاعتراف بالتضامن الذي يتجاوز التنوع الحزبي والرأي والعرق.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE