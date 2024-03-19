أعلن نادي لاتسيو أن إيجور تيودور سيتولى منصب مدير الفريق الأول حيث يحل مدافع يوفنتوس السابق محل ماوريسيو ساري المستقيل،

ووصل الكرواتي إلى روما أمس استعدادا لبدء تجربته الجديدة مع المصورين والصحفيين الذين استقبلوه في مطار فيوميتشينو، حيث وصل على متن رحلة مباشرة من زغرب.

وسيلتقي تيودور، الذي سبق له تدريب أودينيزي وفيرونا في إيطاليا، بالمجموعة مرة أخرى الأربعاء في فورميلو، في مقر النادي.

ويبدأ برنامجًا تدريبيًا يشمل جلسات مزدوجة للبدء في اكتساب الثقة مع الفريق. ويغيب اللاعبون الستة الذين تم استدعاؤهم من منتخباتهم الوطنية، وهم فيسينو، جندوزي، هيساي، ماروسيتش، إيساكسن وزاكاغني، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.