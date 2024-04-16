اختار كامبو لارجو (المعسكر الواسع) مرشحه، حيث رشح ماسيمو زيدا لمنصب عمدة منطقة كالياري الإيطالية.

وجاء الإعلان الرسمي في نهاية اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين في كالياري عبر إميليا، حيث تغلب زعيم التقدميين على منافسة إنريكو سيوتي ودافيد كارتا اللذين أبدا استعدادهما للترشح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.