أطلق اسم سيلفيو برلسكوني رسمياً على مطار ميلانو مالبينسا.

وجاءت الخطوة بموجب مرسوم من هيئة الطيران المدني الإيطالية، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وتم تسمية مطار ميلانو مالبينسا تخليداً لذكرى الرئيس سيلفيو برلسكوني، بالاسم التالي: مطار ميلانو مالبينسا الدولي – سيلفيو برلسكوني.

من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي والوزير ماتيو سالفيني عن ارتياحه الكبير من الخطوة.