أعلن اليوم عن الأعضاء الستين المنتخبين للمجلس الإقليمي سردينيا والحاكمة الجديدة أليساندرا تودي رسميًا من محكمة الاستئناف في كالياري.

و اتسعت الفجوة مع مرشح يمين الوسط باولو ترزو، بعد التحقق من محاضر الانتخابات، مقارنة بحوالي 1600 صوت تم تأكيدها بعد فرز الأصوات، والتي تبلغ الآن 3061 صوتًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.