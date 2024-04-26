تمكن رجال الإطفاء من ليجنانو وإنفيرونو من انقاذ أشخاص فارين بسبب حريق اندلع في مبنى سكني في بارابياجو عبر أوجو فوسكولو 20.

ولم يصب أحد بأذى، ولكن بسبب الدخان الكثيف المنبعث، تم إجلاء عشرة أشخاص (بينهم سبعة أطفال)، تم إنقاذ أربعة منهم بعد أن لجأوا إلى سطح المبنى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. و اندلع الحريق في الطابق الأرضي ثم تمكنت شرطة بارابياجو من السيطرة عليه.