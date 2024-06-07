اختارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، دار تالاريكو لتكون الشريك الرسمي للهدايا التي سيتم تسليمها إلى رؤساء الدول والحكومات الذين سيشاركون في قمة مجموعة السبع المقبلة، والتي ستعقد في بورجو إنازيا في بوليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.

وسيتم توزيع حقيبة جلدية للنساء، وأزرار أكمام فضية للرجال، وربطة عنق تالاريكو الشهيرة للوفود، مصنوعة من 3 نماذج فقط لكل تصميم.

وأعرب ماوريتسيو تالاريكو، مؤسس دار الأزياء، عن الامتنان لميلوني لاختيار منتجات الدار كهدايا لرؤساء الدول الحاضرين في قمة مجموعة السبع القادمة في بوليا.

وأكد أن إيطاليا رائد عالمي في مختلف المجالات من التراث الفني والمعماري بالإضافة إلى التميز في الطعام والنبيذ والأغذية الزراعية، والأزياء والأسلوب الإيطالي، الذي يمثل القيم المميزة لمنتج “صنع في إيطاليا” على المستوى العالمي، ثمرة ثقافة ريادة الأعمال الاستثنائية لدينا.

وأكد أن الخطوة تشجع على مواصلة العمل بشغف والتزام أكبر، لأن منتج”صنع في إيطاليا” هو رصيد استراتيجي لا غنى عنه لتعزيز صورة إيطاليا في العالم”.