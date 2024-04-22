قال المستشار الإقليمي السابق ومرشح حزب إخوة إيطاليا للانتخابات الأوروبية، روجيرو رازا، إن مهمة كل ممثل يجب أن تعالج القضايا الحالية الملحة كالسياسات الزراعية و الاستثمارات المجتمعية، بدءاً من خطة الإنقاذ و الصمود وحماية صقلية في سياسات التماسك.

كما أشار رازا في مقابلة صحفية إلى ضرورة التركيز على الأجندة الإيطالية تجاه أفريقيا ومركزية صقلية في البحر الأبيض المتوسط واستقلالية الطاقة وتوريد المواد الخام.

واعتبر رازا أنه مع حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، باتت إيطاليا صوتها مسموعاً في أوروبا ودافعت عن مصلحتنا الوطنية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: وإذا نظرنا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا، ليس فقط من خلال خطة ماتي، وإذا تناولنا القضايا البنيوية مثل تمويل الديون المشتركة لتشجيع النمو، فسوف نفهم كيف سيكون الاستثمار المباشر الأجنبي أقوى، كلما زادت قدرة إيطاليا على التأثير في القرارات التي سيتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها، مع تغييرات حتمية مقارنة بالماضي.