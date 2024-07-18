صرح رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن استراتيجية الهجرة الفعالة يجب أن تشمل بلدان المنشأ والعبور مع أهداف واضحة يتم تحديدها مع هذه البلدان.

وتحدث روبرت أبيلا في منتدى عبر البحر الأبيض المتوسط ​​حول الهجرة في طرابلس، في يومه الثاني في ليبيا.

وقال أبيلا إنه لا يمكن أن يكون لدينا استراتيجية فعالة للهجرة دون إشراك بلدان المنشأ والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، لأنه من الضروري وضع أهداف واضحة وعقلانية مع هذه البلدان.

وحضر المنتدى الذي نظمته الحكومة الليبية عدة دول من الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وحافظ رئيس الوزراء في خطابه على مبدأ مالطا المتمثل في معالجة مشكلة الهجرة من جذورها من خلال التعاون الاستراتيجي مع الجميع، ومنع مغادرة المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.

وأشار إلى فئتين من المهاجرين، الذين يفرون من بلادهم بسبب النزاعات وأولئك لأسباب اقتصادية، مضيفا أن كلا النوعين يتطلبان حلولا محددة بمشاركة بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وتحدث رئيس الوزراء أبيلا عن المساعدة المالية لهذه البلدان، قائلاً إنه ينبغي عليها خلق الثروة والفرص لشعوبها من خلال هذه الاستثمارات، لكنه أضاف أنه ينبغي القيام بذلك بحكمة.