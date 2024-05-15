أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن وزير المالية السابق، الذي يشغل اليوم منصب محافظ البنك المركزي المالطي، إدوارد سيكلونا، لن يُطلب منه الاستقالة.

ويخضع المحافظ لإجراءات جنائية بتهمة الربح الاحتيالي المزعوم والاختلاس فيما يتعلق بالتحقيق في الامتياز الاحتيالي لثلاثة مستشفيات حكومية.

وأكد أبيلا أيضًا أن سلفه جوزيف موسكات سيحتفظ بمكافأة نهاية الخدمة ومزاياه بما في ذلك جواز السفر الدبلوماسي على الرغم من مزاعم غسل الأموال والفساد فيما يتعلق بامتياز المستشفى المثير للجدل الذي اعتبره احتياليًا وألغته المحاكم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.