ناقش رئيس مجلس النواب الإيطالي لورنزو فونتانا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون سيناريوهات السياسة الأمريكية وآفاق السياسة الخارجية والشرق الأوسط.

والتقى فونتانا، الموجود في واشنطن هذه الأيام لحضور قمة برلمان حلف الناتو، في مبنى الكابيتول، مع رئيس مجلس العموم الكندي، جريج فيرجوس، ورئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانكوك.

ودعا فونتانا، النظراء الثلاثة لحضور اجتماع برلمانات مجموعة السبع، الذي سيعقد في فيرونا في الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر.