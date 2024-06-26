صنفت مجلة كونستركشن ويك، المنصة الإخبارية المتخصصة في قطاع البناء والمشتريات في الشرق الأوسط، أندريا نوتسيرا، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية، في قائمتها لعام 2024 التي تضم أقوى 150 شخصية مؤثرة في قطاع البناء والمشتريات في منطقة الشرق الأوسط.

و نوتشيرا أحد القادة البارزين في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. كما شغل منصبه الحالي منذ تأسيس ريبورتاج العقارية في عام 2014.

وبفضل خبرته الواسعة في المجال العقاري، قاد نوتشيرا ريبورتاج العقارية إلى التوسع وإطلاق العديد من المشاريع المتميزة داخل وخارج دولة الإمارات، حيث تضم محفظة ريبورتاج العقارية 35 مشروعاً في الإمارات ومصر وتركيا والمغرب والمملكة العربية السعودية.

كانت مجلة فوربس الشرق الأوسط صنفت نوتشيرا في المرتبة 57 على قائمتها لـ “القادة العقاريين الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط” لعام 2024، والتي سلطت الضوء على 100 مطور عقاري إقليمي يتبنون الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.

وتجاوزت مبيعات ريبورتاج العقارية 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ 2.3 مليار درهم في عام 2022، وهو ما يمثل نمواً يزيد عن 60%، فيما تجاوزت المبيعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.5 مليار درهم.

واطلقت ريبورتاج في الأشهر الأخيرة المزيد من المشاريع الجديدة، مع الاستمرار في تنفيذ واستكمال المشاريع القائمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.