استقبل سفير المغرب بإيطاليا يوسف بلالا، رئيس الاتحاد النفطي (فيدر بترولي إيطاليا) ميكيلي مارسيليا بسفارة المملكة المغربية بروما.

وجاء في بيان أن مرسيليا أعرب للسفير بالا عن “قرب صناعة الطاقة الإيطالية من المغرب، خاصة بعد المأساة التي شهدتها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المتضررة من الزلزال القوي العام الماضي”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتطرق الاجتماع بشكل كبير إلى المساهمة التي تقدمها المملكة المغربية في سياسات التحول في مجال الطاقة ، وفتح استثماراتها لمختلف أشكال الطاقة المتجددة المتاحة والهيدروجين الأخضر، دون إهمال الطاقة الأحفورية التقليدية.

كما تمحور اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية والصناعية بين البلدين وإشراك الشركات المهتمة بمشاريع المغرب.

وتطرق أيضاً إلى خطة ماتي حول أفريقيا التي أعلنت عنها رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والاستثمارات العديدة المخطط لها في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، تبادل مرسيليا والسفير بالا “وجهات النظر حول مشهد الطاقة العالمي، مع التركيز على الوضع الحساس في الشرق الأوسط والسيناريوهات المقبلة في البحر الأبيض المتوسط.