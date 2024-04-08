تعرض النظام القضائي المالطي لانتقادات مرة أخرى، وهذه المرة في حالة “الهيبلو 3” – ثلاثة مهاجرين أفارقة شباب منعوا عملية إعادة غير قانونية إلى ليبيا أثناء وجودهم على متن ناقلة النفط “الهيبلو”، واتهمتهم السلطات لقيادتهم عملية الاستيلاء على السفينة التجارية “إل هيبلو” التي أنقذتهم وغيرهم من طالبي اللجوء في البحر.

ويقول المهاجرون أنهم عملوا فقط كمترجمين فوريين، لأنهم تمكنوا من التواصل مع القبطان باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وحظيت قضيتهم باهتمام دولي وأصبحت محور حملات التوعية في مالطا وخارجها. وقالت رئيسة مالطا السابقة ماري لويز كوليرو بريكا إنها “تشعر بالاشمئزاز” من الطريقة التي تجاهلت بها السلطات المالطية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإلقاء الأطفال في السجن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال كوليرو بريكا خلال مظاهرة في فاليتا خارج المحكمة بمناسبة مرور خمس سنوات على اعتقالهم: “إن قضية عمارة وقادر وعبد الله تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان للأطفال”.