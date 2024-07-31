أعطى مكتب المدعي العام في جنوة رأيا إيجابيا لطلب إلغاء الإقامة الجبرية لجيوفاني توتي الذي قدمه المحامي ستيفانو سافي بعد استقالة الرئيس السابق لليجوريا.

ويرجع القرار النهائي إلى قاضي التحقيق باولا فاجيوني ومن المتوقع غدا أو الجمعة.

و فاجيوني مدعوة أيضًا لقبول أو عدم قبول طلب الحكم الفوري على توتي ورجل الأعمال ألدو سبينيلي والرئيس السابق لهيئة الموانئ باولو إميليو سينيوريني الذي قدمه مكتب المدعي العام.