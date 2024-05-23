يصادف اليوم الذكرى الثانية والثلاثين لمذبحة كاباتشي.

وفي 23 مايو 1992، قضي، في الانفجار المروع، القاضي جيوفاني فالكوني وزوجته فرانشيسكا مورفيلو والعملاء الذين رافقوهم أنطونيو مونتينارو وفيتو شيفاني وروكو ديتشيلو.

وفي عام 1992 وقعت مذبحة كاباتشي، وهو الحدث المأساوي الذي

غير تاريخ البلاد.

وتقام اليوم في باليرمو العديد من الفعاليات والمظاهرات التي من شأنها أن تخلد ذكرى ضحايا الهجوم.

ومن أبرز ما في الحفل هو شجرة فالكون، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.