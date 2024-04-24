قال رئيس منطقة كامبانيا، فينتشنزو دي لوكا، إنه في السنوات القليلة المقبلة، سيكون هناك 7 مليارات دولار من الاستثمارات في كامبانيا من حيث البنية التحتية، 5 مليارات فقط من منطقة كامبانيا وشركة إيف لبرامج بناء بعض أقسام الخط 1 والخط 6 من مترو الأنفاق.

وأضاف دي لوكا، على هامش حدث “نابولي التي ستأتي”، أن على المؤسسات أن تفعل ذلك، وليس السكك الحديدية، مشيراً إلى أن البنية التحتية تعد قضية حاسمة بشكل واضح بالنسبة لنابولي، وكامبانيا، والمنطقة الحضرية.

وتابع : لا تزال لدينا استثمارات في مناطق الموانئ و المجالات اللوجستية.. من الواضح أن ما نفتقده هو التنمية وتمويل التنمية لأن البنية التحتية في خدمة الاقتصاد والتنمية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.