أعلن رئيس منطقة كامبانيا فينتشنزو دي لوكا، اليوم، افتتاح مركز حروق الأطفال الجديد بمستشفى سانتوبونو في نابولي.

وقال دي لوكا على هامش الافتتاح: نقوم بإنشاء مركز حروق كبير للأطفال لم يكن موجودًا في كامبانيا. ومن بين الأشياء العديدة التي تجعلنا راضين، ومن بين تلك التي نحققها في مجال الرعاية الصحية لدينا، فإن هذا هو أحد الأشياء التي تمنحنا أكبر قدر من الرضا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف: العام الماضي كان لدينا 120 طفلاً يعانون من مشاكل خطيرة واضطروا حتى إلى الخروج خارج المنطقة. نقوم اليوم بإنشاء مركز حروق رئيسي للأطفال وهو في المقدمة في إيطاليا.