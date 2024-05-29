علق رئيس منطقة كامبانيا، فينتشنزو دي لوكا، الذي تحدث مع الصحفيين على هامش فعالية في مستشفى كارداريلي في نابولي، بسخريته المعتادة، على تحية الأمس في كيفانو مع رئيس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.

وأضاف: رأيت أن ميلوني كانت حريصة على إيصال هويتها الجديدة والحقيقية ومن الواضح أننا لا نستطيع إلا أن نتفق مع ذلك.

وتابع: أمس لم أسمع ما قالته رئيسة الوزراء، سمعت فقط عندما اقتربت مني لتقول كيف حالك؟. في الواقع أجبت: أنا بصحة جيدة.