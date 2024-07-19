ديكارو: العزلة مشكلة كبيرة لإيطاليا

Antonio Decaro durante il Ricevimento al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica (Roma - 2023-06-01, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال أنطونيو ديكارو، عضو البرلمان الأوروبي، إن العزلة التي فرضتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إيطاليا ستكون واحدة من أكبر المشاكل التي سيتعين على الحكومة مواجهتها في الأشهر المقبلة.

جاءت تصريحات ديكارو، عضو البرلمان الأوروبي بعد 10 سنوات كرئيس لبلدية باري، خلال مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا متحدثا عن أورسولا فون دير لاين، التي تم انتخابها دون أصوات حزب إخوة إيطاليا.

وأضاف: خلافاً لما قالوا خلال الحملة الانتخابية، تحتاج إيطاليا إلى المزيد من أوروبا، وليس إلى أوروبا أقل.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من اليوم، سنكون في الحزب الديمقراطي أهم وفد إيطالي ضمن الأغلبية الذي سيوجه مصير الاتحاد. سنكون قادرين على تولي وظيفة لبلدنا لم يرغب الآخرون في قبولها.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE