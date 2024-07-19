قال أنطونيو ديكارو، عضو البرلمان الأوروبي، إن العزلة التي فرضتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إيطاليا ستكون واحدة من أكبر المشاكل التي سيتعين على الحكومة مواجهتها في الأشهر المقبلة.

جاءت تصريحات ديكارو، عضو البرلمان الأوروبي بعد 10 سنوات كرئيس لبلدية باري، خلال مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا متحدثا عن أورسولا فون دير لاين، التي تم انتخابها دون أصوات حزب إخوة إيطاليا.

وأضاف: خلافاً لما قالوا خلال الحملة الانتخابية، تحتاج إيطاليا إلى المزيد من أوروبا، وليس إلى أوروبا أقل.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من اليوم، سنكون في الحزب الديمقراطي أهم وفد إيطالي ضمن الأغلبية الذي سيوجه مصير الاتحاد. سنكون قادرين على تولي وظيفة لبلدنا لم يرغب الآخرون في قبولها.