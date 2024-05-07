يسلط تطبيق البحث و الإنقاذ، وهو التطبيق الذي أنشأه Innovation Lab وقام بتطويره قسم البحث والتطوير في TopNetworK على دعم جميع هيئات البحث الإنقاذ.

وقال جيانلوكا زاكاجنينو، رئيس مختبر الابتكار إن الفكرة تتمحور حول استغلال القدرات الحديثة لهذه القوات الخاصة لاستخدام وسائل متقدمة أيضًا، مثل الطائرات بدون طيار، أثناء المهام، والتي أصبح استخدامها للحصول على الصور شائعًا بشكل متزايد، لأنها توفر منظورًا جويًا وغطاء أرضي أكبر.

وأشار إلى أن تحليل الصور المجمعة قد يكون عملية طويلة ومعقدة، على سبيل المثال بسبب الغطاء النباتي الكثيف جدًا أو الظروف الجوية السيئة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن التطبيق قادر على تحليل جميع المواد الفوتوغرافية والفيديو التي تم الحصول عليها خلال مهام البحث والإنقاذ، بطريقة تمكن من تحديد الأهداف المحتملة، سواء الأشخاص المفقودين أو الأشياء ذات الصلة التي سيتم الإبلاغ عنها لأغراض البحث.