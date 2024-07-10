استضافت هيئة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، بمقرها، وفدا من مصلحة الجمارك الليبية برفقة كبار ضباط الحرس المالي، وذلك بمناسبة طاولة فنية ضمت مديري ومدراء مديريات مكافحة الغش والجمارك بهدف تعزيز أنشطة التعاون الجديدة في ليبيا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز علاقة التعاون في قطاع الجمارك الذي شهد بالفعل، في الماضي، الوكالة الرائدة في تقديم المساعدة الملموسة وإجراءات التدريب لموظفي الجمارك الليبيين.

وأكد الطرفان على الرغبة في إعادة إطلاق التعاون الفني والإداري، من خلال مشاريع مساعدة محددة ستشهد أيضًا مشاركة مباشرة من جانب شرطة المالية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وهي منظمة ناشطة في التعاون الدولي وشريكة المفوضية الأوروبية في مبادرات المساعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

بدوره، زار الوفد الليبي المكاتب الجمركية في مطار فيوميتشينو حيث تمت مناقشة إجراءات المراقبة المشتركة التي نفذتها الهيئة والشرطة المالية.

وتمثل الزيارة خطوة أخرى في الدعم الذي تقدمه المؤسسات الإيطالية لليبيا، في ضوء السياق الجيوسياسي الصعب لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة ذات أهمية كبيرة للحركة التجارية وضغط الهجرة القوي.