أعلنت شركة Qwince، وهي شركة إيطالية متخصصة في تقنيات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية، اليوم عن خدمة ConCura الجديدة، والتي تهدف إلى تبسيط حياة المرضى ومن يساعدونهم، وتحريرهم من المهام التي يمكن أن تجعل إدارة الحياة اليومية صعبة.

وقال بيان إنه في عالم تتشابك فيه الصحة والرفاهية بشكل متزايد مع التكنولوجيا والابتكار تبرز خدمة ConCura كحل مبتكر في مجال الرعاية الصحية، حيث تُحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها المرضى ومقدمو الرعاية مع الأمراض المزمنة أو الأمراض الحادة والرعاية اليومية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و يعمل أكثر من 7 ملايين شخص في إيطاليا كمقدمي رعاية لأفراد الأسرة الذين لا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، وغالبًا ما يكون ذلك دون أي دعم خارجي.

وتم الإعلان عن خدمة ConCura لتحسين هذا الواقع، من خلال اقتراح نموذج رعاية يدمج المساعدة المادية والرقمية، بهدف جعل الرعاية المنزلية أكثر فعالية وأقل تكلفة.