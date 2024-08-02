في إطار عملية “ليونيدي مكرر”، نفذ أكثر من 100 عنصر من قوات الكارابينيري التابعة لقيادة مقاطعة كاتانيا، في مقاطعتي كاتانيا وأجريجينتو، أمرًا بالحبس الاحتياطي أصدره قاضي التحقيق في عاصمة إتنا، ضد 13 مشتبهًا بهم، متهمين بارتكاب جرائم إرهابية.

والاتهامات تتراوح بين المافيا وتهريب المخدرات، وخاصة الكوكايين.

وقال الجيش في مذكرة إن منطقة “أجاتا” “في الوقت الذي كانت تحاول فيه إعادة تنظيم نفسها، حيث أضعفتها الإجراءات القضائية المختلفة، هناك الصراع بين الأجيال بين “المافيا القديمة” القادرة على توجيه المجموعة الإجرامية على الرغم من وجودها في السجن لعدة سنوات.