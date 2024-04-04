دعت حكومة رئيس صقلية ريناتو سكيفاني إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب أزمة المياه في المنطقة.

وجاء في مذكرة من منطقة صقلية، أنه تم اتخاذ القرار خلال المجلس الإقليمي الأخير “نتيجة لفترة الجفاف الطويلة والانخفاض الكبير في احتياطيات المياه في جميع أنحاء صقلية”.

وينبغي موافقة مجلس الوزراء على هذا البند الذي هدفه ضمان مياه الشرب للمواطنين وإمدادات المياه لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك للشركات العاملة في الجزيرة.

من جهته، قال سكيفاني إن الجفاف في صقلية بات دراماتيكيًا، مشيراً إلى أن المنطقة نفذت بالفعل سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة، ومساعدة قطاعات الإنتاج والحد من الإزعاج للمواطنين، ولكن هناك حاجة أيضًا إلى تدخلات عاجلة من الدولة للعمل على إمدادات المياه الشبكات والأنظمة ورفع وعي المواطنين بالاستخدام الأكثر عقلانية للموارد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.