قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحق له الحصول على مستوى من الحصانة الجزئية من الملاحقة القضائية المتعلقة بالأفعال المرتكبة أثناء أداء واجباته.

وكانت أصوات 9 قضاة عليا بأغلبية 6 مقابل 3، مقسمة بين الأغلبية “المحافظة” والأغلبية “الليبرالية”.

وكان ترامب، من خلال محاميه، قد جادل بأنه يحق له التمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية، استنادا إلى فهم واسع النطاق لفصل السلطات الذي اعترف بهذه الحصانة عن الإجراءات التي يتخذها الرؤساء ضمن مسؤولياتهم الرسمية.

وكانت المحاكم الأدنى درجة قد رفضت طلب ترامب، لكن حكم المحكمة العليا، الذي يعيد القضية إلى محكمة أدنى درجة، سيؤجل الآن المحاكمة الفيدرالية التي أقامها المدعي الخاص جاك سميث بشأن أحداث “6 يناير 2021”.

وإذا تم انتخاب ترامب في نوفمبر المقبل، فلن يقتصر الأمر على عدم محاكمته فحسب، بل سيتمتع بتفسير أقوى للسلطات الرئاسية. ورد ترامب بكتابة “انتصار عظيم لدستورنا وديمقراطيتنا، أنا فخور بأن أكون أميركيا”.