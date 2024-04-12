قالت إيما كونستاداكي من اتحاد طلاب ميلانو إنه تم تنظيم حشد خاطف اليوم ضد الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته، وضد القمع الذي يقمع جميع أشكال المعارضة لبناء بديل حقيقي للنظام المدرسي الحالي ومن أجل نظام مدرسي مختلف.

فيما قال ليوناردو سكيافي من اتحاد طلاب ميلانو: في نهاية التجمع الخاطف، انتقلنا إلى حديقة سيمبيوني لحضور اجتماع عام ناقشنا فيه عمليات التعبئة والتنشيط القادمة وآفاق المستقبل.

من جانبه، قال أليساندرو دي ميتشيلي، المنسق الإقليمي لاتحاد طلاب لومبارديا إن ضمان الحق في الدراسة يعني ضمان حصول الجميع على التعليم الكامل من وجهة نظر اقتصادية، ولكن أيضًا إعادة التفكير في البرامج وطرق التدريس بدءًا من اهتماماتنا واحتياجاتنا وحماية الذاتية والرفاهية النفسية للجميع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.