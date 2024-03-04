نظمت مجموعة من نشطاء حركة الاستقلال بقيادة ماسيمو أرليكينو ونائب السكرتير نيكولا كولوسيمو، هذا الصباح، حشد احتجاجي سريع “على المذبحة التي ترتكبها حكومة نتنياهو في قطاع غزة منذ ما يقرب من خمسة أشهر”، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر، بحسب ما جاء في مذكرة.

وفتح مقاتلو الاستقلال، بالقرب من كنيسة سانتا ماريا في آرا كويلي في روما، لافتة كتب عليها “غزة: كفى دماء” وفتحوا قطعة قماش حمراء على طول درج الكنيسة البالغ طوله 60 مترا، “ترمز إلى الدماء البريئة في كل هذه الأشهر”.

ويسعى الاحتجاج إلى حث الحكومة الإيطالية وجميع القادة الغربيين على إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المذبحة في قطاع غزة، بحسب جياني أليمانو، الأمين الوطني لحركة الاستقلال، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما تطالب حركة الاستقلال بفرض عقوبات وحظر على جميع الإمدادات الصناعية والعسكرية لإسرائيل، إذا لم يتوقف غزو غزة على الفور.