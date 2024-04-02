قال حزب الرابطة الإيطالي إن الحرب غيرت تمامًا الأحكام والعلاقات السياسية مع روسيا، التي كانت قبل الغزو محاورًا مهمًا لجميع الحكومات الإيطالية، وظهر ذلك مثلا من خلال 28 اتفاقية بمليارات الدولارات تم توقيعها في تريستي في نوفمبر 2013 من جانب حكومة إنريكو ليتا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث البيان عن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماتيو رينزي إلى سانت بطرسبرغ في يونيو 2016 لإبرام اتفاقيات تزيد قيمتها عن مليار دولار، واتفاقيات سوتشي التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك باولو جنتيلوني وفلاديمير بوتين في مايو 2017.

كما أشار البيان إلى زيارة الوزير الإيطالي آنذاك كارلو كاليندا المهمة إلى روسيا في يونيو 2017 للتوقيع على عقود بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر البيان أن التعاون السياسي البحت لعام 2017 بين حزب الرابطة وروسيا المتحدة لم يعد صالح بعد غزو أوكرانيا.