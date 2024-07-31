اندلع حريق كبير في شارع روميو رومي، في منطقة بيازالي كلوديو، في روما.

زبسبب النيران التي اندلعت في الغطاء النباتي على سفوح مونتي ماريو، تم إخلاء مقر شبكة راي في فيا تيولادا كإجراء احترازي. كما تم إخلاء مكاتب راي القريبة الأخرى وبعض المنازل.

وتعمل مروحيتان لرجال الإطفاء وواحدة من منطقة لاتسيو في الجزء العلوي من التل.

ولأغراض احترازية، وبسبب انتشار الدخان أيضاً، تم إجلاء 40 شخصاً.

وألحقت النيران أضرارا ببعض السيارات المتوقفة. ويشارك في عمليات الإطفاء 10 فرق إطفاء.