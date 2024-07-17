لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما، اليوم، خلال عمليات إخماد حريق في نوفا سيري (ماتيرا) بمنطقة كوزوولو الإيطالية.

وبحسب ما أفاد به رجال الإطفاء على منصة إكس لا يزال يتعين التأكد من ديناميكيات الحدث.

وقال وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية، نيلو موسوميتشي، في مذكرة: أتقدم بأحر التعازي لأسرتي الضحيتين وإلى الفيلق بأكمله الذي ينتمون إليه”.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عن حزنه العميق إزاء وفاة اثنين من رجال الإطفاء أثناء عمليات إخماد حريق غابة في ماتيرا.

وأكد على شجاعة وروح الخدمة التي يظهرها رجال الإطفاء في كل سيناريو طارئ لإنقاذهم ووضعهم في مكان آمن.