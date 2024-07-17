حرائق ومقتل اثنين من رجال الإطفاء في ماتيرا

Milano - Milano, Incidente macchina finisce sotto il camion dei Vigili del Fuoco in Piazza Piemonte (Milano - 2021-07-26, DUILIO PIAGGESI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما، اليوم، خلال عمليات إخماد حريق في نوفا سيري (ماتيرا) بمنطقة كوزوولو الإيطالية.

وبحسب ما أفاد به رجال الإطفاء على منصة إكس لا يزال يتعين التأكد من ديناميكيات الحدث.

وقال وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية، نيلو موسوميتشي، في مذكرة: أتقدم بأحر التعازي لأسرتي الضحيتين وإلى الفيلق بأكمله الذي ينتمون إليه”.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي عن حزنه العميق إزاء وفاة اثنين من رجال الإطفاء أثناء عمليات إخماد حريق غابة في ماتيرا.

وأكد على شجاعة وروح الخدمة التي يظهرها رجال الإطفاء في كل سيناريو طارئ لإنقاذهم ووضعهم في مكان آمن.

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