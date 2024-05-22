تتحسن الظروف الصحية لوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو باستمرار.

وأفاد بيان أنه على الرغم من أن الصورة السريرية والفحوصات الجارية لا تثير أي قلق إلا أن الوزير سيبقى في المستشفى بضعة أيام أخرى، لأسباب احترازية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و قرر الفريق الطبي تمديد فترة دخول كروسيتو إلى المستشفى حتى نهاية الأسبوع.

وأظهرت الكشوفات السريرية أنها كانت نوبة جديدة من التهاب التامور والتي ظهرت بشكل أكثر إيلامًا بكثير من النوبة السابقة، وكما كان الحال في ذلك الوقت، دون آثار على القلب.

وقضى كروسيتو ليلته بسلام، وكان تحت المراقبة في وحدة الشريان التاجي بالمستشفى.

وألغى الوزير التزامات اليوم وغداً، لكن في الصباح عقد اجتماعاً مع أقرب معاونيه للإحاطة اليومية بتطور الإطار الأمني.