يخضع رئيس منطقة ليجوريا الإيطالية جيوفاني توتي للإقامة الجبرية كجزء من التحقيق الذي تجريه إدارة مكافحة المخدرات وشرطة المالية في جنوة على خلفية تهم فساد.

وبحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام في جنوة، فقد صدرت أيضًا إجراءات احترازيةضد باولو إميليو سينيوريني، الرئيس التنفيذي الحالي والمدير العام لشركة إيرين و رئيس هيئة نظام الموانئ لبحر ليجوريا الغربي.

واتهم رواد الأعمال في الموانئ ألدو سبينيلي، وماورو فيانيلو، وعضو مجلس إدارة إيسيلونجا فرانشيسكو مونكادا، كذلك بتسهيل نشاط المافيا في كوزا نوسترا.