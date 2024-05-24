تحدث جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا.

وقال جيورجيتي: تحدثنا عن الطاقة الفائضة الصينية والحاجة إلى إيجاد القواعد الصحيحة لتحقيق التوازن بين الأمن والتجارة الحرة في مرحلة جديدة من العولمة.

وتابع: على مستوى دول مجموعة السبع هناك خط مشترك ورؤية مشتركة وربما حتى استجابة مشتركة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.