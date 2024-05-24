جيورجيتي: ضرورة إيجاد خط مشترك بشأن الطاقة الصينية الفائضة

ROMA - Palazzo Chigi, presentazione della carta di pagamento ' Dedicata a te ' destinata alle famiglie fragili per acquisti alimentari . Nella foto Giancarlo Giorgetti (ROMA - 2023-07-11, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تحدث جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا.

وقال جيورجيتي: تحدثنا عن الطاقة الفائضة الصينية والحاجة إلى إيجاد القواعد الصحيحة لتحقيق التوازن بين الأمن والتجارة الحرة في مرحلة جديدة من العولمة.

وتابع: على مستوى دول مجموعة السبع هناك خط مشترك ورؤية مشتركة وربما حتى استجابة مشتركة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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