قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، اليوم، إن تخفيض الديون هدف قابل للتحقيق، معتبراً أن الأمر لا يتطلب مناورة دم ودموع، بل سياسة جادة للتحكم في الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب.

وأضاف جورجيتي: واثقون من أن هدف النمو البالغ 1% المحدد في التعديل الأخير في متناول أيدينا، وهو ليس هدفًا ملائمًا سياسيًا ولكنه يعتمد على معايير المعقولية والمسؤولية.

وأكد أنه ينبغي الاستجابة للتحديات التي تمثل عناصر حاسمة عديدة وقوية، والبنوك ليست استثناء.

وتابع الوزير أن الوعي العام هو أن نظام الدولة أصبح الآن مزودًا بالأجسام المضادة اللازمة لمواجهة هذه الالتزامات.