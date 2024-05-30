شدد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، على ضرورة الحفاظ على خط واضح للغاية وهو خط المفوضية الأوروبية، المتمثل في دعم أوكرانيا في حال الضرورة.

وقال جينتيلوني على هامش زيارة لموقع بناء في تورينو: الذين يسألونه عما إذا كان الدعم يمكن أن يأتي أيضًا من استخدام الأسلحة التي يمكن أن تضرب روسيا: هذا نقاش يتطور، وليس من اختصاص المفوضية أن تحدد بالضبط كيف يجب أن تتصرف كل دولة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: علينا أن نعرف أن التهديد كبير للغاية وأن الرد عليه يجب أن يكون كافيا.