أكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، اليوم، أن رؤية الصفقة الخضراء كانت صحيحة بالتأكيد، واليوم فإن عكس المسار سيكون قصير النظر من وجهة نظر بيئية واقتصادية وجيوسياسية.

وقال جنتيلوني، خلال اجتماع “التأثير الآن. “رأسمالية أخرى ممكنة” التي تروج لها مؤسسة الإنسان: بالنسبة لنا، الصفقة الخضراء هي مشروع للنمو الاقتصادي، ويجب علينا الإصرار على هذا النهج الاستراتيجي مع الحفاظ على الركيزة الاجتماعية والبيئة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن أكثر ما يعوق النمو هو عدم اليقين، مضيفاً: لا يمكن أن يكون لدينا أوروبا التي تضع القواعد وتلغيها مع كل دورة انتخابية. وشدد على الحاجة للتأكد من أن التحول الأخضر عادل حقًا.

وأكد جنتيلوني على ضرورة أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على طموحه طويل الأمد، لكن يجب أن يرافق ذلك الحس السليم والتضامن الاجتماعي.