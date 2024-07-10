تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي خلال جلسة استماع حول حالة التنفيذ وآفاق الفيدرالية المالية.

وقال جورجيتي إن أنشطة التحقيق تجري لإعداد مرسوم تنفيذي أو أكثر، من أجل التغلب على العقبات التشغيلية التي حالت دون تحقيق الفيدرالية المالية بشكل كامل.

وتابع الوزير: تظهر البيانات ان التحصيل هو السبب الرئيسي للأزمات المالية في السلطات المحلية.