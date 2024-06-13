قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن السلام في أوكرانيا من غير الممكن أن يتحقق إلا من خلال احترام مبدأ السلامة الإقليمية، وبالتالي تخلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن تحركاته.

وأضاف جوتيريش، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، أنه بعد مرور أكثر من عامين، كانت التكلفة من حيث الأرواح والمعاناة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا مروعة، وكان تأثيره على الاقتصاد العالمي مدمرا.

وتابع الأمين العام: لا تزال الحرب تلحق خسائر فادحة، وخاصة بالشعب الأوكراني. وأي تصعيد يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. هدفنا، ما نريد أن نراه، هو السلام.

وشدد قائلا: نحن في أمس الحاجة إلى سلام عادل ومستدام، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك مبدأ السلامة الإقليمية. هذا هو الطريق إلى السلام والأمن في أوكرانيا وفي العالم.

وحول الوضع في غزة، أكد جوتيريس: دعوت باستمرار إلى وقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء غزة.