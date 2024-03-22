قال عمدة روما، روبرتو جوالتيري، إن روما تجاوزت مرحلة ما قبل وباء كورونا، مشيراً إلى أن أرقام التوظيف القياسية التي سجلها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات) تؤكد حيوية المدينة التي عادت لجذب الاستثمارات، بما في ذلك في القطاعات المبتكرة، وتسجل أرقاما سياحية قياسية وتخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف جوالتيري، في بيان، أن خطة الاستثمار العام غير المسبوقة التي وضعناها تعد بمثابة هزة بعد سنوات من الركود، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح جوالتيري أن المهمة تتمثل الآن في الاستمرار في خلق فرص جديدة للنمو والعمل الجيد بأجور مناسبة.