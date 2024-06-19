عقد جهاز مكافحة الارهاب العراقي مؤتمره السنوي الأول للعمليات المعلوماتية لبحث ومناقشة أساليب التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في التغيير الفكري والتأثير على المجتمع .

و جهاز مكافحة الارهاب العراقي مؤسسة متخصصة ضمن قوات الأمن العراقية مكلفة بمكافحة الإرهاب، وخاصة ضد جماعات مثل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

و خضع الجهاز لتدريب وتطوير مكثف ليصبح أحد أكثر القوات فعالية في المنطقة في عمليات مكافحة الإرهاب ويرأسه حاليا الجنرال كريم التميمي وهو ضابط عراقي رفيع المستوى حارب تنظيم داعش.

و انطلاقاً من مفهوم الحرب الناعمة على الارهاب والتطرف ووضع الخطط اللازمة لتجفيف منابعه الفكرية أُقيمَ المؤتمر السنوي الأول للعمليات المعلوماتية في مقر جهاز مكافحة الارهاب.

وقال بيان إن المؤتمر عقد بحضور قادة الجهاز والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول و ممثلين عن مركز تَميُز للعمليات النفسية في مستشارية الأمن القومي ومركز العمليات المعلوماتية في قيادة العمليات المشتركة.

وتم بحث الخطط الاستراتيجية اللازمة للقضاء على الفكر الارهابي المتطرف للفترة (2024 – 2030) وعلى شكل ثلاث مراحل.

و أضاف البيان أن الحضور ناقشوا الآليات والسُبل المتاحة لوأد الأفكار والأساليب والوسائل التي يتبعها إعلام تنظيم داعش في التضليل والتشويش على المواطنين.

وأشار إلى أن المؤتمر الأول لعام 2024 قدم عدد من التوصيات المهمة التي تسهل القضاء على أدوات العدو الارهابي بأسرع الطرق مستندة الى رؤى تحليلية وقواعد بيانات اُستخلصتْ من الفترة السابقة وحُدثتْ في الفترة الحالية.

ولعب جهاز مكافحة الإرهاب دوراً مهماً في المعركة ضد داعش، لا سيما خلال هجوم الموصل في 2016-2017، حيث كان له دور فعال في استعادة المدينة من سيطرة داعش.​