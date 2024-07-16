قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية باولو جنتيلوني، في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، إن فون دير لاين “تستحق ولاية ثانية”.

وتحدث جينتيلوني عن التوازن الإيجابي لهذه السنوات الخمس، وكيفية التعامل مع الوباء والحرب.

وأضاف جينتيلوني: كان بوسع المفوضية أن تحافظ على خط الحد الأدنى، حتى في ظل المعاهدات التي لا تمنح الاتحاد الأوروبي أي اختصاص في مجال الرعاية الصحية وبسبب المسائل المتعلقة بالديون المشتركة.

وقال جينتيلوني إن تصويت يوم الخميس، الذي كان بالفعل التصويت الأكثر أهمية في تاريخ البرلمان الأوروبي، أصبح أكثر أهمية” لأن “المواجهة السياسية من قبل كانت بين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي و الذين يريدون المغادرة.

وتابع: والآن أصبح الأمر بين الذين يريدون المزيد من أوروبا و الذين يريدون أوروبا أقل.