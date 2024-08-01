يؤم المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي الصلاة في جنازة القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية الذي قتل أمس في طهران.

وتقام الشعائر في جامعة طهران وبجانبه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني نعوش هنية وحارسه وهم محملون على شاحنة ويتحركون على الطريق المؤدي إلى ساحة آزادي في طهران، حيث يقوم الناس بإلقاء الزهور عليهم.

وبعد التشييع في طهران سيتم نقل رفات هنية إلى قطر لدفنه غدا.

وتجمعت حشود تحمل ملصقات هنية والأعلام الفلسطينية في العاصمة الإيرانية.

وهتف المتظاهرون “الموت لإسرائيل” ورفعوا لافتات تطالب بسقوط إسرائيل. وهدد خامنئي بـ”عقوبة قاسية” لمقتل زعيم حماس، فيما قالت تقارير أنه أمر بشن هجوم مباشر على إسرائيل.