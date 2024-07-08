تأسست مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، وهي القوة الثالثة رسميًا في برلمان الاتحاد الأوروبي، بعد حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين.
وتتكون مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا من أحزاب من 12 دولة. وعلى وجه التحديد: التجمع الوطني (فرنسا) 30 عضواً؛ حزب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (المجر) 11 و (إيطاليا) و (جمهورية التشيك) 7.
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