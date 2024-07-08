جماعة الوطنيين.. القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي

Strasburgo, La sede del Parlamento Europeo. Nella foto l'emiciclo nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo nella quale si svolgono le sessioni plenarie. (Strasburgo - 2012-02-16, Francois Lafite / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تأسست مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، وهي القوة الثالثة رسميًا في برلمان الاتحاد الأوروبي، بعد حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين.

وتتكون مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا من أحزاب من 12 دولة. وعلى وجه التحديد: التجمع الوطني (فرنسا) 30 عضواً؛ حزب فيدس وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (المجر) 11 و (إيطاليا) و (جمهورية التشيك) 7.

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