أكد محمد كريم سباعي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، أن المغرب هو أرض الفرص الكبيرة، خاصة في ظل تنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن الدعوة إلى إيطاليا “للنظر جنوبا” تأتي من بوليا، وبالتحديد من باري.

وعقدت فعاليات اليوم في معرض الشرق في باري، بهدف إنشاء جسر بين إيطاليا والمغرب، الذي يشهد حاليا طفرة عقارية.

وحضر الفعاليات رئيس المعرض جايتانو فرولي، ورئيس نقابة المهندسين المعماريين في باري، كوزيمو داميانو ماستروناردي، والعديد من المهندسين المعماريين المحليين.

وأشار سباعي إلى أن قطاعا الأثاث والتصميم الداخلي يشهدان فترة من الخصوصية وأضاف أن “قيمة المصممين والمهندسين المعماريين الإيطاليين معروفة ومقدرة.

وأشار فرولي إلى أن اجتماعات اليوم مهمة لعملية التدويل التي بدأها معرض الشرق قبل الإعلان عن أنه في النسخة القادمة من باري كامبيوناريا، سيتم الترويج لتبادل الأعمال بين الشركات في المساحة المخصصة للأثاث بين المغاربة.

ويكتسب قطاع الأثاث قطاعا مخصصا للحوار الخارجي في المغرب، حيث تتعلق الواردات أساسا بأثاث غرف المعيشة (41%)، وأثاث المطبخ والحمام (28%)، وأثاث المكاتب (11%)، في حين أن الباقي هو مقسمة بين غرف النوم وإكسسوارات الأثاث والأثاث الخارجي.

فيما تحدث ماستروناردي عن علاقة تآزرية بين معرض الشرق وجماعة المهندسين المعماريين في باري، موضحاً أن التآزر بين الهيئات المحلية مهم لرفع جودة نفس الشيء، يمكننا تقديم مهاراتنا لجعل المنطقة تنمو والاجتماعات مثل اجتماع اليوم.